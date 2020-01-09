2020-01-09T15:40:26+03:00
Происшествия

Тоболяку грозит пять лет тюрьмы за украденный с новогоднего стола дорогой смартфон

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тоболяк "загремит" в тюрьму после кражи с новогоднего стола. Фото - pixabay.com.Тоболяк "загремит" в тюрьму после кражи с новогоднего стола. Фото - pixabay.com.
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37-летняя женщина позвонила в тобольскую полицию. Местная жительница сообщила, что у ее родственницы украли телефон стоимостью 25 тысяч рублей. В новогоднюю ночь девушка была у нее дома. Как оказалось, не она одна.

– Задержанный ранее неоднократно судимый за кражи 38-летний тоболяк также справлял Новый год у родственницы потерпевшей. После застолья, воспользовавшись моментом, он похитил телефон с тумбы и покинул квартиру, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По информации ведомства, в настоящее время мужчина свою вину признал и пояснил, что гаджет отдал своей родственнице, чтобы она его продала.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело. Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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