В тюменской Войновке возведут детский сад

9 Янв. 2020 2020-01-09T15:38:13+03:00

Первый контракт нового года был заключен сегодня, 9 января

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В тюменском микрорайоне Войновка построят детский сад. Его проектная вместимость будет составлять 350 мест.

– Все помещения оборудуют регулируемой мебелью. Здесь будут физкультурный и музыкальный залы, кабинет коррекции речи и рисования, предусмотрены подсобные помещения для инвентаря. Также в здании будет медицинский блок, пищеблок и различные административные помещения, – рассказала пресс-секретарь Главного управления строительства Тюменской области Мария Хожаева.

По информации ведомства, на территории учреждения разместят четыре площадки с теневыми навесами, а также физкультурные площадки со спортивным оборудованием и покрытием из резиновой плитки.

Детский сад должен открыть свои двери для ребят в четвертом квартале этого года. Подобный детсад уже возводится в микрорайоне Ямальский-1.

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ИСТОЧНИК KP.RU