У тоболяка с психическим расстройством забрали водительские права

9 Янв. 2020 2020-01-09T15:35:38+03:00

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По искам Тобольской прокуратуры 17 водителей лишены водительских прав. Все они имеют медицинские противопоказания: кто-то страдает наркоманией, другие – алкоголизмом, есть среди них и водители с психическим расстройством.

– Житель Тобольска с июля 2015 года состоит на учете у врача-нарколога и имеет водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категорий «А», «B» и «С». Другой местный житель страдает психическим расстройством, однако может управлять легковушками, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве пояснили, что эти люди создают реальную угрозу безопасности дорожного движения. Их управление машинами может привести к дорожно-транспортным происшествиям, повлечь причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других автомобилистов.

В суд было направлено 17 административных исковых заявлений о прекращении права на управление транспортными средствами в отношении этих граждан. Тобольский городской суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме.

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ИСТОЧНИК KP.RU