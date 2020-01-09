2020-01-09T13:19:32+03:00
Происшествия

«Уже посинела»: тюменка спасла дочку, которая подавилась сосиской

Горе чуть не произошло в семье в новогодние каникулы
Вадим Бегун
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Тюменка спасла дочку, которая подавилась сосиской. Фото - pixabay.com.Тюменка спасла дочку, которая подавилась сосиской. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени накануне, 8 января, женщина спасла от смерти свою полуторагодовалую дочку. Девочка подавилась сосиской, которая перекрыла дыхательные пути. Ребенок не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть, и начал синеть.

– Все произошло на глазах у матери, которая не растерялась и оказала дочери первую помощь. Инородное тело женщина извлекла, соблюдая все правила: подушечкой пальца вела по щеке до уровня глотки, а затем развернула палец и захватила пищу сбоку, как крючком. Малышка сразу задышала и порозовела, – рассказала пресс-секретарь Станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина.

В ведомстве отметили, что прибывшие медики диагностировали удовлетворительное состояние маленького пациента. В больнице никаких кусочков пищи больше обнаружено не было.

Медики рассказали о действенном методе спасения маленького ребенка в подобных случаях. Нужно положить его животом на свое колено, слегка запрокинуть голову и ритмично надавливать рукой на спину в области легких.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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