9 Янв. 2020 2020-01-09T13:13:55+03:00

Тюменские росгвардейцы рассказали о своей работе в Новый год. Фото - управление Росгвардии по Тюменской области.

Нарушений общественного порядка допущено не было

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Тюменские росгвардцейцы в новогодние каникулы охраняли порядок и безопасность граждан при проведении более ста праздничных мероприятий. За эти дни было совершено более 130 выездов, задержано свыше 60 правонарушителей.

– В Тобольске на одном из предприятий общественного питания сработала тревожная сигнализация. Сотрудников вызвал администратор бара, пояснив, что у одного из посетителей заведения неизвестный похитил мобильный телефон. Вскоре другим экипажем патрулирования злоумышленник был задержан, – рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили об еще одном криминальном инциденте, который произошел в селе Омутинское. Там правоохранители раскрыли угон автомобиля. Позже полицейские поймали угонщика.

По информации управления, благодаря слаженным действиям нарушений общественного порядка в дни новогодних праздников не допущено.

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ИСТОЧНИК KP.RU