«Не хочу домой!»: пропавшая почти месяц назад тюменская школьница связалась с волонтерами
Пятнадцатилетняя Мария Сорокина, которая пропала, уйдя из своего дома на улице 30 лет Победы 14 декабря, поговорила с членами поискового отряда. Однако ее слова не могут утешить родителей: девушка отказывается возвращаться домой.
– Тюменка выходила на связь с волонтерами и сообщила, что не хочет возвращаться домой. По имеющимся данным, сейчас она находится в другом регионе. Также известно, что причиной исчезновения стал конфликт в семье. В настоящий момент поиски продолжаются, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по городу Тюмени.
Тех, у кого есть какая-либо информация о Марии Сорокиной, просят позвонить по телефонам: 02/112 полиция; 8 (3452) 79-43-10, 79-43-17 – дежурная часть ОП-5; 8 (3452) 793-023 – дежурная часть УМВД России по Тюменской области; 8-932-32-39-911 – волонтеры ПО «Белая Сова – Тюмень», или написать на почту poisksova@gmail.com, передает «МегаТюмень».
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что школьницу Марию Сорокину, которая пропала в Тюмени 14 декабря, видели в Башкортостане и Пензенской области. Следователи утверждают, что она может находиться в Москве.
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ИСТОЧНИК KP.RU