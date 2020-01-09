9 Янв. 2020 2020-01-09T10:59:36+03:00

Во второй половине января в Тюмени ожидается плюсовая температура. Фото: Вадим Бегун

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Вторая половина января может порадовать тюменцев теплой погодой. Под конец месяца в областном центре ожидается плюсовая температура, правда, всего на один день.

По предварительным прогнозам тюменских метеорологов, с 14 по 19 января в городе пройдет небольшой снег. В эти дни температура воздуха будет колебаться от минус 7 до минус 1 градуса. Среднесуточная температура – порядка 5-6 градусов мороза.

В конце месяца, а именно 29 января, ожидается снег с дождем. В этот день температура воздуха резко повысится до плюс одного градуса. Однако такое тепло продержится в областной столице недолго: уже в начале февраля тюменцев ждут ощутимые морозы – до минус 13 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU