Мужчина выпал из окна многоэтажки на улице Пермякова в Тюмени
Сегодня, 9 января, в многоэтажном доме № 79 на улице Пермякова произошло чрезвычайное происшествие. Здесь из окна выпал мужчина.
– Сообщение поступило в первое отделение полиции в 6.23. На месте обнаружен труп мужчины, личность пока не установлена. На вид около 25 лет, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.
В ведомстве уточнили, что, по предварительной версии, смерть наступила в результате падения с седьмого этажа.
Стоит отметить, что в прошлые выходные из окна этого же дома также выпал мужчина. Тогда местный житель скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи. ЧП произошло рано утром – в 5.40.
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ИСТОЧНИК KP.RU