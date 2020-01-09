2020-01-09T12:09:37+03:00
Происшествия

Мужчина выпал из окна многоэтажки на улице Пермякова в Тюмени

ЧП произошло рано утром
Вадим Бегун
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Мужчина выпал из окна многоэтажки на улице Пермякова в Тюмени. Фото - 2Гис.Мужчина выпал из окна многоэтажки на улице Пермякова в Тюмени. Фото - 2Гис.
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Сегодня, 9 января, в многоэтажном доме № 79 на улице Пермякова произошло чрезвычайное происшествие. Здесь из окна выпал мужчина.

– Сообщение поступило в первое отделение полиции в 6.23. На месте обнаружен труп мужчины, личность пока не установлена. На вид около 25 лет, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве уточнили, что, по предварительной версии, смерть наступила в результате падения с седьмого этажа.

Стоит отметить, что в прошлые выходные из окна этого же дома также выпал мужчина. Тогда местный житель скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи. ЧП произошло рано утром – в 5.40.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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