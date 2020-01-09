9 Янв. 2020 2020-01-09T12:23:28+03:00

Два тюменца погибли в огне в новогодние праздники. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области два человека сгорели в огне в эти новогодние каникулы. Цифры говорят о снижении почти на 78 процентов статистических данных прошлого года.

По информации МЧС, если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года, то снижение количества пожаров зафиксировано на десять процентов. Так, в жилье пожаров произошло меньше сразу на сорок процентов. Что касается количества спасенных за каникулы, то их четыре. Это на триста процентов больше прошлогоднего показателя.

– Снижению пожаров способствовала целенаправленная профилактическая работа в новогодние и рождественские дни. Помимо режима «Повышения готовности сил и средств», оперативного реагирования и четкой работы на происшествиях, инспекторы массово проводили превентивные мероприятия как в жилом секторе, так и на объектах здравоохранения и социальной сферы, – пояснили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюмени горело кафе «Ниагара»

Погибших и пострадавших нет (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU