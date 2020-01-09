Два тюменца погибли в огне в новогодние праздники
В Тюменской области два человека сгорели в огне в эти новогодние каникулы. Цифры говорят о снижении почти на 78 процентов статистических данных прошлого года.
По информации МЧС, если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года, то снижение количества пожаров зафиксировано на десять процентов. Так, в жилье пожаров произошло меньше сразу на сорок процентов. Что касается количества спасенных за каникулы, то их четыре. Это на триста процентов больше прошлогоднего показателя.
– Снижению пожаров способствовала целенаправленная профилактическая работа в новогодние и рождественские дни. Помимо режима «Повышения готовности сил и средств», оперативного реагирования и четкой работы на происшествиях, инспекторы массово проводили превентивные мероприятия как в жилом секторе, так и на объектах здравоохранения и социальной сферы, – пояснили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU