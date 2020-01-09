2020-01-09T12:23:28+03:00
Происшествия

Два тюменца погибли в огне в новогодние праздники

Печальную статистику приводят местные спасатели
Вадим Бегун
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Два тюменца погибли в огне в новогодние праздники. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.Два тюменца погибли в огне в новогодние праздники. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.
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В Тюменской области два человека сгорели в огне в эти новогодние каникулы. Цифры говорят о снижении почти на 78 процентов статистических данных прошлого года.

По информации МЧС, если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года, то снижение количества пожаров зафиксировано на десять процентов. Так, в жилье пожаров произошло меньше сразу на сорок процентов. Что касается количества спасенных за каникулы, то их четыре. Это на триста процентов больше прошлогоднего показателя.

– Снижению пожаров способствовала целенаправленная профилактическая работа в новогодние и рождественские дни. Помимо режима «Повышения готовности сил и средств», оперативного реагирования и четкой работы на происшествиях, инспекторы массово проводили превентивные мероприятия как в жилом секторе, так и на объектах здравоохранения и социальной сферы, – пояснили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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