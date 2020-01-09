2020-01-09T10:32:42+03:00
Происшествия

Тоболячка застрелила из охотничьего ружья своего любимого

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления
Вадим Бегун
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Тоболячка застрелила любимого. Фото - СК по Тюменской области.Тоболячка застрелила любимого. Фото - СК по Тюменской области.
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В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней тоболячки. Женщина убила своего сожителя.

По версии следствия, 2 января обвиняемая, находясь в доме по улице Панова города Тобольска, поссорилась со своим сожителем и выстрелила в него из охотничьего ружья. От полученных ранений мужчина погиб.

– Благодаря грамотно организованным и проведенным оперативным мероприятиям обвиняемая была задержана. Судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – пояснили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в настоящее время специалисты осматривают место происшествия, устанавливают свидетелей и очевидцев. Также стало известно, что назначено проведение ряда судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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