В Тюмени инкассатор гасил кредиты похищенными деньгами

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:30:17+03:00

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В конце прошлого года в тюменскую полицию поступила информация от руководителя одного из финансовых учреждений. Мужчина заявил о краже денежных средств. Вскоре выяснилось, что преступник похищал деньги более трех месяцев. За это время он успел присвоить свыше 400 тысяч рублей.

– Полицейские задержали 33-летнего тюменца, трудоустроенного специалистом по экономической безопасности в фирме, которая осуществляла перевозку денег. Мужчина, имея свободный доступ к инкассаторской сумке, похищал часть денег во время транспортировки. Их он тратил на личные нужды, оплачивая кредиты и жилье, – сообщила пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU