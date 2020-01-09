«Здравствуй, Новый год!»: ишимец получил бутылкой шампанского по голове

9 Янв. 2020 2020-01-09T17:51:48+03:00

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Этот Новый год запомнится 30-летнему уроженцу Ишимского района надолго. Дело в том, что мужчина схлопотал бутылкой по голове прямо за праздничным столом.

– В день преступления местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подрался со своим знакомым. После драки юноша обратился за помощью к своему 29-летнему другу. Между мужчинами произошел конфликт, в результате которого ишимец нанес своему оппоненту удар бутылкой шампанского по голове, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU