Тюменские офтальмологи спасают зрение новорожденным

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:27:59+03:00

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В настоящее время по всей России отмечается рост воспалений слезного мешка у новорожденных. Каждый год в Тюменском областном офтальмологическом диспансере проходит порядка шестисот операций зондирования слезного канала.

– На сегодняшний день операция зондирования слезного канала – самая востребованная процедура при дакриоцистите у новорожденных. Она является наиболее щадящим и эффективным методом лечения сужения носослезных путей. По статистике, 10 процентов детей имеют эту патологию. Жалобы начинают проявляться на 7–10 день после рождения, – рассказала пресс-секретарь областного офтальмологического диспансера Марина Маркадеева.

По информации медучреждения, откладывать лечение на поздний срок не рекомендуется: количество гнойного отделяемого нарастает, микрофлора может стать более патогенной. Всё это может привести к тяжелому осложнению патологии.

СПРАВКА «КП»

Дакриоцистит новорожденных, или воспаление слезного мешка, – патологический процесс, развивающийся в ходе закупорки слезных каналов. Это препятствие в слезно-носовом канале, которое не дает ему полноценно функционировать при прохождении слезы из полости конъюнктивы в полость носа.

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ИСТОЧНИК KP.RU