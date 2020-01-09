2020-01-09T09:23:37+03:00
Общество

Тюменцам предлагают самим озеленить свои дворы

Подать заявки можно до 1 апреля
Вадим Бегун
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Тюменцам предлагают самим озеленить свои дворы. Фото - горадминистрация.Тюменцам предлагают самим озеленить свои дворы. Фото - горадминистрация.
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Уже сегодня тюменцы могут сделать реальные шаги для озеленения своего двора. Дело в том, что в городе реализуется программа «Посади дерево» и с ее помощью жители могут благоустроить территорию близ домов.

– Надо сделать всего несколько шагов: быть активными жителями, провести общее собрание и принять решение об участии в программе, подать пакет документов в управление по экологии департамента городского хозяйства. Далее следует принять участие в обследовании двора со специалистами, получить саженцы и высадить их всем двором, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

По информации ведомства, заявки могут подаваться уже сегодня и до 1 апреля. После оформления документов специализированная городская организация МКУ «ЛесПаркХоз» проводит обследование мест для посадки, определяя, какие породы деревьев и кустарников и в каком количестве можно высадить в конкретном дворе, а также осуществляет выбор саженцев в питомниках.

КСТАТИ

В минувшем году в рамках этой программы тюменцы высадили 119 саженцев на десяти дворовых территориях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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