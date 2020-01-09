2020-01-09T08:12:55+03:00
Спорт

Жители тюменского села на новогодних каникулах смогли воспользоваться беговыми дорожками

Спортивный подарок сделал депутат Государственной Думы
Вадим Бегун
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Жители тюменского села на новогодних каникулах смогли воспользоваться беговыми дорожками. Фото - пресс-служба тюменского отделения партии "Единая Россия".Жители тюменского села на новогодних каникулах смогли воспользоваться беговыми дорожками. Фото - пресс-служба тюменского отделения партии "Единая Россия".
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Депутат Государственной Думы Российской Федерации Николай Брыкин сделал селу Большое Сорокино, которое находится в Тюменской области, необычный подарок. В спорткомплексе села появились пять новых беговых дорожек.

Большое Сорокино Николай Брыкин посетил еще в октябре прошлого года. В рамках рабочего визита он провел прием граждан и побывал в спортивном комплексе. Тогда селяне попросили Николая Гавриловича оказать помощь в приобретении пяти беговых дорожек.

Депутат не смог отказать: беговые дорожки были приобретены. Они уже находятся в спортивном комплексе. Ими, кстати, могут пользоваться все желающие – и молодежь, и люди преклонного возраста. По мнению главы Сорокинского района Александра Агеева, вовлечение жителей района в занятие спортом улучшает состояние здоровья и повышает качество жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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