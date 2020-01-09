9 Янв. 2020 2020-01-09T07:50:57+03:00

Более пятидесяти дворов благоустроили в Тюмени в прошлом году. Фото: Вадим Бегун

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Более пятидесяти дворов благоустроили в Тюмени в 2019 году. Для каждой благоустраиваемой территории разрабатывался свой проект, его согласовывали с жителями домов.

– Как правило, на объекте устраивают проезды, парковки, тротуары, газоны, детские, турниковые, контейнерные площадки, дорожные знаки и МАФы. В прошлом году на 25 дворовых территориях выполнены работы по устройству 43 детских площадок с установкой малых архитектурных форм и игрового оборудования, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве также отметили, что при благоустройстве этих территорий высажено 193 дерева и 2570 кустарников. В 25 дворах выполнен ремонт проездов, устроены парковки с 1520 машино-местами. Здесь же были обустроены 29 контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов.

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ИСТОЧНИК KP.RU