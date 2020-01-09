В Тюмени выбрали лучшую городскую управу

9 Янв. 2020 2020-01-09T07:53:55+03:00

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Тюменцы проголосовали за лучшую городскую управу. Оставить свой голос можно было на портале «Тюмень – наш дом».

– Основная нагрузка по решению вопросов благоустройства ложится на плечи управ. Именно специалисты управ работают на передовой, они максимально оперативно реагируют на ваши сообщения, всё чаще получая взамен благодарности и высокие оценки, – сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.

Посредством голосования на портале выяснили, что лучшей среди горожан считается управа Ленинского административного округа, второе место у управы Восточного округа, третье у ЦАО. Меньше всего голосов отдали тюменцы за управу Калининского административного округа.

Стоит отметить, что в прошлом году в адрес управы Ленинского административного округа поступило 939 сообщений, 84 процента было исполнено со статусом «Проблема решена».

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ИСТОЧНИК KP.RU