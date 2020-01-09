Тюменцы выбрали лучшую в городе горку

9 Янв. 2020 2020-01-09T08:10:36+03:00

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Тюменцы выбрали горку, которая им понравилась больше всего. Проголосовать за понравившееся сооружение можно было на портале «Тюмень – наш дом».

– В наши дни старая забава по-прежнему вызывает особый восторг у детей и взрослых, и тюменцы не исключение. В этом зимнем сезоне в нашем городе установили и залили около 40 горок, – напомнили в пресс-службе администрации города Тюмени.

«А какие из них вы уже посетили?» – спросили у местных жителей на городском портале. Первое место заняло сооружение в Затюменском экопарке, также тюменцам приглянулась горка на Цветном бульваре. С удовольствием покатались местные жители и на горке в Гилёвской роще.

Однако лидером среди горожан, которые писали комментарии под опросом, стали горки у торгово-развлекательного центра «Тюмень Сити Молл». «Персонал крутой. Очередей на горке огромных нет, потому что на каждой горке стоит инструктор, который поможем посадить нашего ребенка. Ездим только туда теперь», – сообщают тюменцы.

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ИСТОЧНИК KP.RU