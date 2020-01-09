Погода на 9 января в Тюмени: осадков не ожидается

9 Янв. 2020 2020-01-09T05:01:30+03:00

В Тюмени сегодня осадков не ожидается. Фото: Вадим Бегун

Солнца в этот день также не будет

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Сегодня, 9 января, в Тюмени облачная погода продержится весь день. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 12–13 градусов, днем – минус 9–10. Вечером станет морозней на 2 градуса. В этот день будет дуть юго-западный ветер со скоростью 1–3 метра в секунду.

9 января почитается память святого апостола первомученика и архидиакона Стефана, который проповедовал в Иерусалиме слово Божие, подкрепляя истинность своих слов знамениями и чудесами. Наши предки заметили, что если в этот день снег валится с неба большими хлопьями, то в ближайшем будущем нужно от погоды ожидать ненастье и слякоть.

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ИСТОЧНИК KP.RU