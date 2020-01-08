2020-01-08T13:05:03+03:00
Здоровье

Тюменские врачи спасли 50-летнюю пациентку с огромной опухолью почки

Операция длилась шесть часов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские врачи спасли 50-летнюю пациентку с огромной опухолью почкиТюменские врачи спасли 50-летнюю пациентку с огромной опухолью почкиФото: Татьяна Коркина
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Врачи областной клинической больницы № 1 и МСЧ «Нефтяник» объединили свои усилия, чтобы спасти 50-летнюю пациентку с огромной опухолью почки с опухолевым тромбозом нижней полой вены. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, во-первых, такое заболевание встречается очень редко, во-вторых, всё осложняется возрастом и наличием сопутствующих патологий. Операцию нужно было выполнить оперативно, так как онкологический процесс может распространиться быстро, да и пациентку ждала химиотерапия.

На консилиуме мультидисциплинарная бригада определила тактику лечения и план операции, объединив технологии онко-, гепато-, кардио-, сосудистой хирургии, анестезиологии и реаниматологии. Женщине выполнили сочетанную операцию (это когда вместе специалисты разных профилей выполняют операции на нескольких органах в рамках одного наркоза). Такие операции не увеличивают риски для пациентов.

Пациентку оперировали шесть часов с минимальной кровопотерей. Руководитель областного урологического центра МСЧ «Нефтяник» Александр Лыков успешно удалил почку, а команда отделения кардиохирургии ОКБ № 1 удалили опухолевый тромбоз нижней полой вены с её частичной резекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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