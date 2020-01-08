2020-01-08T11:39:01+03:00
Происшествия

На автодороге Аромашево – Вагай насмерть сбили 30-летнего пешехода

Обстоятельства трагедии выясняются
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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На автодороге Аромашево - Вагай насмерть сбили 30-летнего пешеходаНа автодороге Аромашево - Вагай насмерть сбили 30-летнего пешеходаФото: Татьяна Коркина
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На 32-м километре автодороги АромашевоВагай вчера, 7 января, произошло смертельное ДТП с участием автомобиля «Тойота». Машина насмерть сбила 30-летнего жителя деревни Малиновка.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, автомобиль сбил пешехода, который шёл вдоль дороги. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП, все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что 7 января на перекрёстке ул. Широтная и Пермякова произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи. Водитель скорой мчался на срочный вызов с включенными проблесковыми маячками и световым сигналом с улицы Пермякова. При выезде на перекресток с улицы Широтной он протаранил грузовую «Газель».

ИСТОЧНИК KP.RU

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