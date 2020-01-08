2020-01-08T11:34:40+03:00
Происшествия

Жителю Заводоуковска за час четыре раза звонили мошенники

Мужчина всё-таки лишился денег
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Жителю Заводоуковска за час четыре раза звонили мошенникиЖителю Заводоуковска за час четыре раза звонили мошенникиФото: Татьяна Коркина
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В Заводоуковске возбуждено уголовное дело по факту кражи денег у 41-летнего местного жителя. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в полицию поступило заявление от жителя села Сосновка, который заявил, что мошенники украли у него деньги.

Потерпевший рассказал, что за час на его мобильник с четырёх разных московских номеров звонил неизвестный, который представлялся сотрудником службы безопасности банка. Звонивший заявил, что кто-то якобы пытается заблокировать счёт заводоуковца. Чтобы решить проблему, злоумышленник предложил горожанину сообщить данные кредитной карточки, включая номер карты, срок действия, трёхзначный номер с оборотной стороны и пароль из эсэмэски.

Когда пришло уведомление, что с привязанной к мобильнику кредитки списаны деньги, мужчина понял, что стал жертвой мошенников.

Преступников ищут, им может грозить срок тюремного заключения до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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