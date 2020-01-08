2020-01-08T08:59:41+03:00
Происшествия

В Заводоуковске безработный пытался «надуть» мужчину в Интернете на 50 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Заводоуковске безработный пытался «надуть» мужчину в Интернете на 50 тысяч рублейВ Заводоуковске безработный пытался «надуть» мужчину в Интернете на 50 тысяч рублейФото: Татьяна Коркина
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В Заводоуковске возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя села Упорово, который подозревается в мошенничестве и приготовлению к преступлению и покушению на преступление.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в ноябре 2019 года в полицию обратился 47-летний житель села Бызово, который сообщил, что стал жертвой мошенников в Интернете. По словам мужчины, в социальных сетях ему написал неизвестный, якобы обладающий информацией о человеке, который совершил поджог его машины. Мошенник попытался «продать» информацию за 50 тысяч рублей, но потерпевший понял, что его хотят обмануть и обратился в полицию.

Подозреваемым оказался безработный житель Упорово. Он не стал отрицать вины и признался в содеянном. Полицейским он рассказал, что придумал план для того, чтобы получить деньги. Теперь ему может грозить лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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