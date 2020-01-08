Тюменские студенты отправятся на чемпионат по решению реальных бизнес-задач

8 Янв. 2020 2020-01-08T18:40:36+03:00

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Чемпионат по решению реальных бизнес-задач «CaseCupUTMN» пройдёт в январе 2020 года для тюменского студенческого сообщества. Как сообщает «Тюменская область сегодня», кейсы предлагают сами работодатели – партнёры турнира. По их мнению, чемпионат – отличный способ поиска талантливых работников и новых идей развития.

Студентов сформируют в команды до четырёх человек, которые будут состязаться в шести направлениях на выбор: нефтегазовом, экономическом, маркетинговом, юридическом, IT или менеджменте.

По словам организаторов, в программу 2020 году включено ещё больше мастер-классов, воркшопов, нетворкинга и вечеринок с работодателями.

- Нам важно не только наградить и трудоустроить победителей, но и поделиться со всеми участниками, особенно из других городов, атмосферой чемпионата, настроить на креативных подход к принятию решений, - говорят организаторы.

В прошлом году чемпионат посетили студенты 18-ти российских вузов. Финалисты получили приглашения на стажировку, а победители – приглашение на работу, денежные призы и возможность поступить в магистратуру на особых условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU