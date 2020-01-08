Бригады скорой помощи Тюменской области в 2019 году провели рекордное число реанимаций

8 Янв. 2020 2020-01-08T16:18:47+03:00

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Бригады скорой медицинской помощи Тюменской области в 2019 году поставили немало рекордов, которые помогли тюменцам в сложной ситуации. Как сообщили в пресс-службе Станции скорой медицинской помощи, в прошлом году фельдшеры провели 122 успешные реанимации, что в два раза больше, чем в 2018 году (56 тюменцев).

Таких результатов экстренная служба скорой помощи достигла благодаря обновлению автотранспорта и оборудования, которое закупается в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». На качество и оперативность оказываемой помощи влияет и уровень подготовки медиков, которые отрабатывают свои умения в симуляционном классе, который оснащён реалистичными тренажёрами-манекенами и реальным медицинским оборудованием.

Лидером по числу успешных реанимации стал молодой врач скорой медицинской помощи Алексей Юшков. В 2019 году он спас 11 жизней – 8 мужчин и 3 женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU