2020-01-08T15:29:53+03:00
Общество

Ишимцам расскажут, для чего нужен мозговой штурм

В мультицентре «Моя территория» состоится бесплатный воркшоп «Дизайн-мышление»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Ишимцам расскажут, для чего нужен мозговой штурмИшимцам расскажут, для чего нужен мозговой штурмФото: pixabay.com
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Бесплатный воркшоп «Дизайн-мышление» пройдёт 23 января в 17 часов в ишимском мультицентре «Моя территория» (ул. Ленина, 7). Участники на практике познакомятся с методиками, позволяющими находить нестандартные решения задач, узнают, как дизайн-мыслители генерируют идеи и для чего нужен мозговой штурм.

Как сообщает издание «Вслух.ру», на воркшопе ишимцы выполнят задания, где они попробуют развить творческое мышление и придумают перспективные идеи для будущих проектов. По итогам события участники воркшопа получат набор компетенций, чтобы создать полезные продукты и услуги, а также получат знания о дизайн-мышлении, чтобы применить их на практике.

По словам руководителя проектного офиса мультицентра «Моя территория» в Ишиме Павла Ханжина, в ноябре 2019 года состоялся проект «Креативный офис», где ишимцев научили придумывать идеи и воплощать их в проекты.

- Видим, что у ребят есть запрос: они хотят дальше развивать свои навыки и учиться новому. Кроме того, на воркшопе можно встретить единомышленников и объединиться для создания уникальных и креативных продуктов, - отметил Павел Ханжин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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