Тюменским школьникам дали советы, как без труда распрощаться с каникулами

8 Янв. 2020 2020-01-08T13:17:49+03:00

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Тюменских школьников после окончания новогодних каникул ждёт самая длинная четверть – третья. Чтобы хоть как-то сгладить расставание с каникулами, тюменский психолог Ольга Минакова посоветовала устроить ритуал выхода на учёбу и переключения на новый этап.

Например, в последний день каникул можно устроить семейный ужин, на котором можно вспомнить всё самое интересное, что происходило в эти дни, посмотреть новогодние фотографии, перебрать полученные подарки, а потом поговорить с ребёнком о новой ступеньке в накоплении знаний.

- Ребёнка нужно замотивировать: учёба помогает осуществить свою мечту, реализовать свою цель - стать программистом, блистать на сцене театра, управлять собственным кафе и так далее. Очень важно, чтобы ребенок понимал, для чего лично ему нужно идти в школу. И вот такой проброс в будущее поможет переключиться на эту очередную школьную ступеньку легче, - цитирует психолога издание «Тюменская область сегодня».

Ольга Минакова подчеркнула, что в рабочий ритм легче будет перестроиться тем, кто в новогодние каникулы соблюдал режим, приближённый к будничным дням.

ИСТОЧНИК KP.RU