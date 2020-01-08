2020-01-08T11:28:28+03:00
Экономика

Тюменскую строительную выставку планируют расширить до формата строительного форума

В Выставочном зале в 2020 году пройдут 14 традиционных выставок-ярмарок
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменскую строительную выставку планируют расширить до формата Строительного форума. Фото: expo72Тюменскую строительную выставку планируют расширить до формата Строительного форума. Фото: expo72
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В 2020 году в тюменском Выставочном зале пройдут 14 традиционных выставок-ярмарок, однако часть из них существенно изменит формат. По словам гендиректора АО «Тюменская ярмарка» Михаила Брудкова, например, строительную выставку планируется расширить до формата строительного форума с приглашением спикеров, в том числе федерального уровня. Они могли бы порассуждать о тенденциях развития отрасли и о новых архитектурных решениях.

– Эта сфера деятельности остаётся одним из локомотивов страны и Тюменской области. По количеству возводимых квадратных метров в пересчете на численность населения наш регион неизменно в числе лидеров, – отметил Михаил Брудков.

Есть идея провести ярмарку франшиз, которые были бы востребованы в Тюменской области. Особое внимание будет уделено адаптации бизнеса к конкретной территории, сообщает пресс-служба регионального правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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