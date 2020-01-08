8 Янв. 2020 2020-01-08T09:14:40+03:00

Тюменцам рассказали, как не облысеть в морозы и сохранить волосы Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Трихолог Алёна Пономарёва рассказала тюменцам, которые любят ходить без шапки и в наушниках в морозы, чем опасна такая погода для волос. По её словам, при воздействии низких температур волосы «обмораживаются», а значит, портится их структура. Чешуйки становятся хрупкими и ломаются.

Дело в том, что сильные и красивые локоны растут в здоровой коже головы, но даже при кратковременных перебежках от подъезда к машине без шапки сосуды кожи головы сужаются. Нарушается кровоснабжение, отмирает фолликула. Корневая система перестаёт снабжать волосы питательными веществами, волос истончается и отмирает.

- Головные уборы нужно носить обязательно, если вы заботитесь о здоровье своих волос, - отметила трихолог.

Однако при нахождении в головных уборах кожа хуже дышит и в достаточном количестве не снабжается кислородом. Голова потеет, начинают развиваться патогенные бактерии, возникает грибок кожи головы. Для того, чтобы этого не допустить, зимой очень важно очищать кожу головы, мыть голову и использоваться трихологический пилинг. Чтобы защитить локоны, нужно чаще пользоваться кондиционерами и даже держать их по 20 минут, чтобы волос хорошо пропитался. Это позволит защитить волос и восстановить его структуру.

По словам трихолога, зимой бессмысленно пить витамины для волос. Питание до них физически не доходит, потому что кровоснабжение из-за холода нарушено, фоликула не питается.

ИСТОЧНИК KP.RU