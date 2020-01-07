Житель села Упорово пытался заработать на ложной информации о поджоге
В полицию Заводоуковска поступило заявление от жителя села Бызово о том, что его пытаются обмануть на 50 тысяч рублей.
Полицейским мужчина рассказал, что недавно у него сгорел автомобиль. В соцсетях ему написал «доброжелатель», который предложил ему купить информацию о поджигателе за 50 тысяч рублей.
Оперативники вышли на след анонима. Им оказался 33-летний безработный житель села Упорово. Он не стал отрицать вины и признался в содеянном. Сотрудникам полиции он пояснил, что придумал этот план, для того чтобы получить деньги.
Было возбуждено уголовное дело. В настоящее время оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Лжецу грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU