Житель села Упорово пытался заработать на ложной информации о поджоге

7 Янв. 2020 2020-01-07T17:02:41+03:00

За мошенничество ему грозит до пяти лет тюрьмы

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В полицию Заводоуковска поступило заявление от жителя села Бызово о том, что его пытаются обмануть на 50 тысяч рублей.

Полицейским мужчина рассказал, что недавно у него сгорел автомобиль. В соцсетях ему написал «доброжелатель», который предложил ему купить информацию о поджигателе за 50 тысяч рублей.

Оперативники вышли на след анонима. Им оказался 33-летний безработный житель села Упорово. Он не стал отрицать вины и признался в содеянном. Сотрудникам полиции он пояснил, что придумал этот план, для того чтобы получить деньги.

Было возбуждено уголовное дело. В настоящее время оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Лжецу грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU