В Тюменском районе открыт детский сад на 120 мест

7 Янв. 2020 2020-01-07T17:29:47+03:00

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В декабре 2019 года в селе Яр Тюменского района после капитального ремонта открылся детский сад «Теремок» на 120 мест.

Как рассказали в пресс-службе администрации района, 90 ребятишек вернулись в свои обновленные группы, дополнительная группа организована еще для 30-ти малышей. Детсад оснащен новой современной мебелью и игрушками. Есть все, чтобы условия дошкольного образования были достойными.

Добавим, что новый трехэтажный корпус "Кораблик" детсада "Журавушка" открылся 1 июня в пос. Боровский. Он также рассчитан на 120 детей.

Всего, в течение года в Тюменском районе открылось дополнительно 245 мест для дошкольников, из них 112 – в ясельных группах.

ИСТОЧНИК KP.RU