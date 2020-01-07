2020-01-07T16:35:49+03:00
Спорт

В Тюмени пройдут соревнования по плаванию среди ветеранов и любителей

На первые соревнования в категории «Мастерс» собрались 65 пловцов
Алена Кульмухаметова
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В Тюмени пройдут соревнования по плаванию среди ветеранов и любителейВ Тюмени пройдут соревнования по плаванию среди ветеранов и любителейФото: pixabay.com
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Первый открытый кубок Тюменской области среди ветеранов и любителей плавания в категории «Мастерс» пройдет 25-26 января 2020 года в спорткомплексе «Зодчий».

Исполнительный директор клуба «Тюмень-Мастерс» Елена Иванова рассказала, что в программе соревнований заплывы на дистанциях 50, 100, 200 метров вольным стилем, брассом, баттерфляем, на спине, комплексным плаванием, 400 и 800 метров вольным стилем, а также эстафеты 4х50 метров вольным стилем и комплексным плаванием.

В настоящее время плавание среди ветеранов (к ним относятся спортсмены старше 25 лет, окончившие профессиональное выступление) и любителей активно развивается на Урале и в других регионах России. В Тюмени популяризацией плавания среди взрослого населения занимается клуб спортивного плавания "Тюмень-Мастерс", который создан два года назад. Стоит отметить, что кубковые состязания впервые включены в официальный календарный план соревнований по плаванию в Тюменской области.

Ветеранское плавание берет своё начало в мае 1970 года, когда на первые соревнования в категории «Мастерс» в американском городе Амарилло собрались 65 пловцов, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU

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