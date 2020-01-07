7 Янв. 2020 2020-01-07T15:40:54+03:00

В Тюмени молодые российские ученые обсудят антропологию и клеточную биологию Фото: pixabay.com

Лучшие материалы будут опубликованы в журнале «Университетская медицина Урала»

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С 25 по 27 марта Тюменский ГМУ проведет I Всероссийскую морфологическую конференцию молодых ученых с международным участием. В областной столице соберутся медицинские специалисты со всей России.

Прочитать свои доклады на конференции приглашаются студенты и молодые ученые (до 35 лет), докторанты (до 40 лет) медицинских вузов, научных организаций и лечебных учреждений. Выступления пройдут в четырех секциях: «Клеточная биология, цитология, гистология», «Клиническая анатомия», «Медицинская антропология» и «Клиническая патология и судебная медицина». Участие бесплатное. Заявки и материалы принимаются на электронный адрес: vikharevalv@yandex.ru.

Лучшие материалы будут опубликованы в журнале «Университетская медицина Урала». Телефон для справок: +7 912 998-93-29 (профессор Лариса Вихарева).

С требованиями по оформлению работ можно ознакомиться по ссылке, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU