2020-01-07T15:40:54+03:00
Общество

В Тюмени молодые российские ученые обсудят антропологию и клеточную биологию

Лучшие материалы будут опубликованы в журнале «Университетская медицина Урала»
Алена Кульмухаметова
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В Тюмени молодые российские ученые обсудят антропологию и клеточную биологиюВ Тюмени молодые российские ученые обсудят антропологию и клеточную биологиюФото: pixabay.com
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С 25 по 27 марта Тюменский ГМУ проведет I Всероссийскую морфологическую конференцию молодых ученых с международным участием. В областной столице соберутся медицинские специалисты со всей России.

Прочитать свои доклады на конференции приглашаются студенты и молодые ученые (до 35 лет), докторанты (до 40 лет) медицинских вузов, научных организаций и лечебных учреждений. Выступления пройдут в четырех секциях: «Клеточная биология, цитология, гистология», «Клиническая анатомия», «Медицинская антропология» и «Клиническая патология и судебная медицина». Участие бесплатное. Заявки и материалы принимаются на электронный адрес: vikharevalv@yandex.ru.

Лучшие материалы будут опубликованы в журнале «Университетская медицина Урала». Телефон для справок: +7 912 998-93-29 (профессор Лариса Вихарева).

С требованиями по оформлению работ можно ознакомиться по ссылке, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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