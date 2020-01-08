Школьницу из Ялуторовска пригласили печататься в литературном журнале

8 Янв. 2020 2020-01-08T06:05:14+03:00

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Школьница из Ялуторовска Лиза Шабалдина получила приглашение печататься во всероссийском литературном журнале «ЛиФФТ». Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, девочка с раннего детства пишет стихи. Сначала она писала небольшие произведения, а потом серьёзные, с глубоким смыслом – о том, что её волнует.

По признанию юной поэтессы, стихи рождаются чаще всего вечером и ночью, когда можно в тишине подумать о том, что произошло за день. В средних классах девочка часто приносила стихи в школу и читала на уроках одноклассникам.

В ноябре Лиза решила поучаствовать в городском литературном обществе «Ялуторовская лира», где её стихи заметили и напечатали в сборнике «…Чувства добрые я лирой пробуждал». После чего Лизе поступило предложение печататься во всероссийском литературном журнале «ЛиФФт».

Отметим, что в Тюменской области всячески поддерживают интерес ребят к литературе. Каждый год проходят конкурсы литературно-музыкальных композиций, регион участвует в конкурсе «Живая классика», а юные чтецы получают возможность выступать на главных сценах сёл и городов во время праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU