Школьницу из Ялуторовска пригласили печататься в литературном журнале
Школьница из Ялуторовска Лиза Шабалдина получила приглашение печататься во всероссийском литературном журнале «ЛиФФТ». Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, девочка с раннего детства пишет стихи. Сначала она писала небольшие произведения, а потом серьёзные, с глубоким смыслом – о том, что её волнует.
По признанию юной поэтессы, стихи рождаются чаще всего вечером и ночью, когда можно в тишине подумать о том, что произошло за день. В средних классах девочка часто приносила стихи в школу и читала на уроках одноклассникам.
В ноябре Лиза решила поучаствовать в городском литературном обществе «Ялуторовская лира», где её стихи заметили и напечатали в сборнике «…Чувства добрые я лирой пробуждал». После чего Лизе поступило предложение печататься во всероссийском литературном журнале «ЛиФФт».
Отметим, что в Тюменской области всячески поддерживают интерес ребят к литературе. Каждый год проходят конкурсы литературно-музыкальных композиций, регион участвует в конкурсе «Живая классика», а юные чтецы получают возможность выступать на главных сценах сёл и городов во время праздников.
ИСТОЧНИК KP.RU