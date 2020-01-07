2020-01-07T15:44:19+03:00
Общество

Тюменцы «серебряного возраста» ведут активный образ жизни

Профессиональные психологи помогают пожилым людям найти выход в сложной ситуации
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Тюменцы «серебряного возраста» ведут активный образ жизниТюменцы «серебряного возраста» ведут активный образ жизниФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Тюменский региональный проект «Старшее поколение» стал частью национального проекта «Демография».

По данным департамента социального развития Тюменской области, одно из успешных направлений проекта – система долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Опыт Тюмени решили перенять другие субъекты России. С 2020 года Тюменская область входит в число пилотных регионов в этой сфере.

В 2019 году в Тюменской области началась реализация образовательного проекта «Виртуальная школа по уходу и реабилитации». Она поможет родственникам больного человека обеспечить ему правильный уход в домашней обстановке. Работает бесплатный и анонимный номер 8-800-201-41-41– областной телефон доверия для людей старшего поколения. Профессиональные психологи помогают пожилым людям найти выход в сложной ситуации, справиться с тревогой и одиночеством.

Большой блок мероприятий проекта посвящен сохранению здоровья: диспансеризация, профосмотры и диспансерное наблюдение.

Добавим, что к декабрю 2019 года более 125 тысяч граждан старшего поколения прошли профосмотры и диспансеризацию, а около 260 тысяч человек находятся на диспансерном наблюдении. Тюменцы пожилого возраста с удовольствием общаются и занимаются общественной деятельностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени молодые российские ученые обсудят антропологию и клеточную биологию
Тюменцы «серебряного возраста» ведут активный образ жизни
Тюменская команда физмата вышла в финал химического турнира УрФО
В Ишимском районе химлидеры рассказали об итогах юбилейного года таблицы Д. И. Менделеева
Александр Моор поздравил тюменцев со светлым праздником Рождества Христова
В Тюменской области снижается младенческая смертность
Тюменцам советуют кушать супы и печень трески, чтобы не мерзнуть
Тюменским потребкооперативам вернут часть затрат на покупку сельхозмашин и оборудования
Тюменские папы покупают дорогие машинки на радиоуправлении детям, а играют сами
Ишимский «Атлас культурного наследия» дополнили 230 объектами
Тюменские врачи рассказали, что делать при обморожениях
Погода в Тюмени 7 января 2020 года: морозно и без осадков
Тюменских арендодателей жилья выведут из тени
Для тюменской детворы во дворах организован необычный хоккей и салки
В Тюменском районе установили памятные знаки труженикам тыла
Перед Новым годом по вине мошенников тоболяк остался без фотоаппарата
В Тюмени появится новый книгообменник
В первую неделю 2020 года в Тюменской области произошло 34 пожара
В Тюмени помнят рождественские традиции разных эпох
Два человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск