Тюменцы «серебряного возраста» ведут активный образ жизни

7 Янв. 2020 2020-01-07T15:44:19+03:00

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Тюменский региональный проект «Старшее поколение» стал частью национального проекта «Демография».

По данным департамента социального развития Тюменской области, одно из успешных направлений проекта – система долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Опыт Тюмени решили перенять другие субъекты России. С 2020 года Тюменская область входит в число пилотных регионов в этой сфере.

В 2019 году в Тюменской области началась реализация образовательного проекта «Виртуальная школа по уходу и реабилитации». Она поможет родственникам больного человека обеспечить ему правильный уход в домашней обстановке. Работает бесплатный и анонимный номер 8-800-201-41-41– областной телефон доверия для людей старшего поколения. Профессиональные психологи помогают пожилым людям найти выход в сложной ситуации, справиться с тревогой и одиночеством.

Большой блок мероприятий проекта посвящен сохранению здоровья: диспансеризация, профосмотры и диспансерное наблюдение.

Добавим, что к декабрю 2019 года более 125 тысяч граждан старшего поколения прошли профосмотры и диспансеризацию, а около 260 тысяч человек находятся на диспансерном наблюдении. Тюменцы пожилого возраста с удовольствием общаются и занимаются общественной деятельностью.

ИСТОЧНИК KP.RU