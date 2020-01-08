В Тюмени 9 января погаснут сразу пять светофоров
Регулировщики погаснут с 9 до 17 часов
В Тюмени 9 января погаснут сразу пять светофоровФото: Татьяна Коркина
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Сразу пять светофоров погаснут в Тюмени в первый рабочий день после праздников – то есть завтра, 9 января. Как сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми отключениями на электросетях.
Регулировщики погаснут с 9 до 17 часов на следующих перекрёстках:
- ул. Водопроводная – ул. Комсомольская;
- ул. Первомайская – ул. Осипенко;
- ул. Первомайская – ул. Советская;
- ул. Комсомольская – ул. Орджоникидзе;
- ул. Осипенко – ул. Водопроводная.
Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут следования.
ИСТОЧНИК KP.RU