2020-01-08T14:04:20+03:00
Авто

В Тюмени 9 января погаснут сразу пять светофоров

Регулировщики погаснут с 9 до 17 часов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени 9 января погаснут сразу пять светофоровВ Тюмени 9 января погаснут сразу пять светофоровФото: Татьяна Коркина
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Сразу пять светофоров погаснут в Тюмени в первый рабочий день после праздников – то есть завтра, 9 января. Как сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми отключениями на электросетях.

Регулировщики погаснут с 9 до 17 часов на следующих перекрёстках:

- ул. Водопроводная – ул. Комсомольская;

- ул. Первомайская – ул. Осипенко;

- ул. Первомайская – ул. Советская;

- ул. Комсомольская – ул. Орджоникидзе;

- ул. Осипенко – ул. Водопроводная.

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут следования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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