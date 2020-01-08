Погода в Тюмени 8 января: синички и вороны расскажут о капризах зимы

8 Янв. 2020 2020-01-08T08:57:07+03:00

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В Тюмени сегодня, 8 января, ожидается переменная облачность. Сутки пройдут преимущественно без осадков, но местами ожидается туман и изморозь. Ветер юго-западный с переходом на западный, 2–7 м/сек. Температура ночью -16…-21 градусов, днем -10…-15.

8 января (26 декабря по старому стилю) на Руси праздновали день повитух, или день каш. Женщины брали своих детей и с подарками и поздравлениями шли к повитухам, которые помогали им при родах.

Наблюдали и за приметами. Если утром кричали синички – значит, к вечеру ударит мороз. Если галдят вороны – значит, ожидаются метели и снегопады. Также считалось, что ясная погода в этот день обещает хороший урожай проса.

ИСТОЧНИК KP.RU