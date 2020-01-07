2020-01-07T13:19:19+03:00
Общество

Тюменская команда физмата вышла в финал химического турнира УрФО

Отличившиеся в личном зачете получили дипломы и памятные награды
Алена Кульмухаметова
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Тюменская команда физмата вышла в финал химического турнира УрФОТюменская команда физмата вышла в финал химического турнира УрФОФото: pixabay.com
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Команда физико-математической школы вышла в финал межрегионального химического турнира.

Больше всего победителей оказалось в команде под названием «Умственно усталые», благодаря чему ребятам выделили дополнительную квоту для участия в финале соревнований. Его примет химический факультет МГУ с 1 по 7 февраля 2020 года.

Организаторы рассказали, что первый Уральский химический турнир среди школьников состоялся в середине декабря 2019 года в Екатеринбурге. Тюменскую область на турнире представили четыре команды из лицея № 93 и школы №65 областной столицы, школы №2 Абатского района, а также из областной Физико-математической школы. Отличившиеся в личном зачете получили дипломы и памятные награды.

Заключительный этап соревнований пройдет в Москве, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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