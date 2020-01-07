7 Янв. 2020 2020-01-07T12:40:37+03:00

В Ишимском районе ХимЛидеры рассказали об итогах юбилейного года таблицы Д.И.Менделеева Фото: pixabay.com

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В канун нового года в Стрехнинской школе Ишимского района прошел форум «ХимЛидер», посвященный закрытию юбилейного Года Периодической таблицы химических элементов Д.И.Менделеева.

Два года назад в Стрехнинской школе открылась химическая лаборатория, которая успешно работает и по сей день. Еще одна школа района - Тоболовская участвует в региональном проекте «Науколаб» в рамках нацпроекта «Образование». Ученики этих в формате телемоста делятся опытом с другими ребятами Тюменской (и не только) области.

Главный специалист отдела образования администрации Ишимского района Наталья Колова рассказала, что на форум «ХимЛидер» съехались юные знатоки химии всего района, чтобы продемонстрировать свои знания. В рамках форума также подвели итоги Года химии.

Так, ярким и значимым событием стала квест-игра, которую провели студенты и преподаватели Ишимского педагогического института им. П.П.Ершова. Школьники решали нестандартные химические задачи, соревновались в умении защищать свою точку зрения, быстро ориентироваться в материале.

В ходе напряженной борьбы лучшими оказались ученики Тоболовской школы, на втором месте - учащиеся Стрехнинской школы, третье место разделили команды Черемшанской и Первопесьяновской школ, сообщает «АиФ - Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU