2020-01-07T11:55:15+03:00
Здоровье

В Тюменской области снижается младенческая смертность

Врачи борются за каждую маленькую жизнь
Алена Кульмухаметова
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В Тюменской области снижается младенческая смертностьВ Тюменской области снижается младенческая смертностьФото: pixabay.com
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Тюменский региональный проект развития детского здравоохранения успешно внедряется в регионе. Главная его задача – снижение младенческой смертности.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, к 2024 году уровень младенческой смертности в регионе должен снизиться до 3,2 на 1000 родившихся живыми младенцев. Подвижки к этому есть, и значительные: по предварительным итогам за 11 месяцев 2019 года, этот показатель составил 4,0, что соответствует плановому значению.

Тюменские врачи борются за каждую маленькую жизнь. В этом помогает комплекс мер по развитию материально-технической базы детских поликлиник, а также создание в них комфортных условий для детей и их родителей.

Так, в 2019 году в девяти медорганизациях города Тюмени появились 65 новых аппаратов УЗИ, офтальмологическое, рентгенологическое оборудование, оборудование для лор-кабинетов.

В семи поликлиниках Тюмени организованы открытые регистратуры с инфоматом, игровые зоны для детей, зоны для кормления грудных детей и детей раннего возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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