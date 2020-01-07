7 Янв. 2020 2020-01-07T09:48:33+03:00

Тюменским потребкооперативам вернут часть затрат на покупку сельхозмашин и оборудования Фото: pixabay.com

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Потребительским кооперативам Тюменской области в 2020 году предоставят субсидии на возмещение части затрат, связанных с покупкой недвижимости, сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции.

В пресс-службе Тюменской областной думы рассказали, что в регионе создана и успешно функционирует система потребительской кооперации. На 1 января 2019 года в Тюменской области действовало 104 сельскохозяйственных потребительских кооператива, из которых 22 кредитных кооператива первого (районного) уровня и один областной кооператив - ОСКПК «ТЮМЕНЬ».

Членами-пайщиками сельскохозяйственных потребительских кооперативов Тюменской области являются более 22,8 тыс. хозяйств населения и субъектов малого предпринимательства. Услугами кооперативов охвачено 72% сельских территорий области.

Сельхозкооперативы заготавливают молоко от малых форм хозяйствования, мясо всех видов, картофель и овощи, оказываются услуги по заготовке сена, дров, ветеринарные услуги и другие виды услуг.

Государственная поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования Тюменской области» на 2019-2025 годы государственной программы Тюменской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013-2025 годы.

Ежегодный объем субсидирования поддержки сельскохозяйственной потребительской кооперации составляет около 200 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU