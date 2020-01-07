Тюменские папы покупают дорогие машинки на радиоуправлении детям, а играют сами

7 Янв. 2020 2020-01-07T08:57:05+03:00

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Мужчины, даже становясь взрослыми, продолжают играть в игрушки. Так, тюменец Антон Дубровский "заболел" техникой на радиоуправлении несколько лет назад.

Антон рассказал, что причиной страсти к машинкам стала его нереализованная детская мечта.

В соцсетях и на интернет-форумах тюменец нашел много любителей машинок на радиоуправлении, в том числе и в Тюмени. - Как правило, дорогие машины на радиоуправлении покупают отцы своим детям, а играют сами, потому что техника устроена гораздо совершеннее полноразмерных аналогов, а ограничений и правил ПДД нет, что делает управление такого авто азартным делом, - рассказывает Антон. - Но есть проблемы: в Тюмени нет полноценной трассы для внедорожников, где можно было бы проводить соревнования по всем канонам спорта с замерами результатов и борьбой за первенство.

По его словам, неподготовленная трасса грозит серьезными поломками для машинок, которые могут развивать скорость до 60 км/ч. Отправлять дорогостоящие игрушки в гонку, зная, что она сломается жаль. Стоимость таких машинок доходит до 50 тысяч рублей, с рук их продают не менее чем за 20 тысяч рублей.

Тюменец также советует не покупать своим детям машинки на радиоуправлении дороже 10 тысяч рублей, так как корпус у них пластмассовый и они все равно сломаются.

Антон уверяет, что устраивать гонки и играть машинками папам лучше вместе с детьми, особенно мальчишками. Так они быстрее научаться разбираться в технике, ведь мотор то игрушек – настоящий, но электрический, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU