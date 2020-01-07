7 Янв. 2020 2020-01-07T05:57:04+03:00

Погода в Тюмени 7 января 2020 года: морозно и без осадков. На фото Гилевская роща Фото: Алена Кульмухаметова

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Во вторник 7 января в Тюмени облачная погода, возможен небольшой снег. Ветер северо-западный, западный, юго-западный 1-4 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -14, -17 градусов.

По югу Тюменской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем -9, -14 градусов, в юго-восточных районах -7, -12 градусов.

Сегодня православные верующие встречают Рождество Христово. В этот день, вспоминая великое чудо рождения, люди собираются в храмах, где проводятся праздничные богослужения. Также 7 января принято ходить в гости или приглашать гостей в свой дом. Хорошая примета, если первыми в этот день в дом зайдут двое мужчин. Тогда в течение года в жилище не будет ссор и раздоров. А вот если первой порог переступит женщина, то домочадцев ждут болезни и несчастья.

Приметы на Рождество о погоде: оттепель в этот день обещает теплую и раннюю весну. Если ударит мороз, то холодно будет и на Крещение. Если кошка дерет когтями стенки, то скоро испортится погода. Котик, свернувшийся в клубок, предвещает наступление морозов. Хорошо если идет снег или же лежит на земле. Чем больше снега 7 января, тем благоприятнее будет год.

ИСТОЧНИК KP.RU