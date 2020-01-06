Тюменских арендодателей жилья выведут из тени

6 Янв. 2020 2020-01-06T17:57:04+03:00

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Тюменцев, обладающих лишней недвижимости, которая сдается, в 2020 году выводят их тени. Им предлагается добровольно войти в программу для самозанятых граждан.

Напомним, с января 2020 года в Тюменской области начала действовать программа для самозанятых, или налог на профессиональный доход. Регион вошел в пилотный проект по введению режима самозанятых в России.

- В первую очередь это выгодно тем, кто предоставляет какие-либо услуги. В режим могут выйти люди, которые сдают в аренду жилые помещения. Теперь они могут не бояться сдавать жилье, платя при этом налог не 13%, как раньше, а всего 4%, - пояснила заместитель руководителя УФНС России по Тюменской области Ольга Иванова.

Для этого нужно скачать мобильное приложение и далее следовать инструкциям. При этом нет никакой отчетности и никакого посещения налоговых органов. Так же просто и выйти из режима самозанятых: одним кликом удалить свою учетную запись из приложения.

Напомним, с 1 января 2020 года специальный налоговый режим смогут применять налогоплательщики, зарегистрированные на территории 1.

С 1 июля 2020 года режим самозанятых планируется ввести по всей стране, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU