Для тюменской детворы во дворах организован необычный хоккей и салки

6 Янв. 2020 2020-01-06T17:26:57+03:00

Мальчишкам и девчонкам есть чем заняться в выходные

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Хоккей с мячом, салки «Мушкетеры», игра «Парашют» организуют для тюменской детворы «Капитаны двора» во дворах Тюмени в период зимних каникул.

Как рассказал руководитель проекта «Капитаны двора» Павел Притупа, 15 волонтеров-капитанов организуют досуг тюменской детворы.

- Помимо салок и хоккея, мы будем играть в снежки во дворах, в которых есть огороженная сеткой площадка. Это будут не обычные снежки, а резиновые мячики, которые применяют в японской игре - юкигассен. Каждому участнику выдается защитный шлем, манишка. Команды семь на семь будут играть в японские снежки, - рассказал он. В течение часа тюменским ребятишкам будет весело с волонтерами. Кстати, весь инвентарь для игр приносят сами капитаны.

Также Павел рассказал, что волонтеры 8 января планируют зимний чемпионат дворовых игр: хоккей с мячом, салки и снежный бой. Заявки на проведение игр можно направить в группу проекта «Капитаны двора» во ВКонтакте, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU