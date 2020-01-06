В Тюменском районе установили памятные знаки труженикам тыла

6 Янв. 2020 2020-01-06T16:06:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Юбилей победы в Великой Отечественной войне Тюменский район готовится встречать заранее. В муниципалитете приведены в порядок мемориалы и установлены новые памятные знаки.

Как рассказали в местной администрации, в 2015 году было принято решение установить в населенных пунктах Тюменского района памятные знаки труженикам тыла рядом с мемориалами воинам, погибшим в годы войны. К концу 2019 года таких памятных знаков установили 38, еще один установят уже в начале 2020 года. Таким образом, в каждом втором населенном пункте района появилось особое место памяти о великом трудовом подвиге земляков.

Кроме того, в течение всего года все 57 мемориалов в сельских поселениях готовили к юбилею: покрасили или побелили, заменили плитки и таблички, в с. Яр и д. Тураева памятники вообще заменили, поставили новые и благоустроили территорию вокруг них. После зимы их еще раз проинспектируют и проведут все необходимые работы ко Дню Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU