2020-01-06T16:06:01+03:00
Общество

В Тюменском районе установили памятные знаки труженикам тыла

Многие памятники и мемориалы отремонтированы к празднованию юбилея Победы
Алена Кульмухаметова
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В Тюменском районе установили памятные знаки труженикам тылаВ Тюменском районе установили памятные знаки труженикам тылаФото: pixabay.com
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Юбилей победы в Великой Отечественной войне Тюменский район готовится встречать заранее. В муниципалитете приведены в порядок мемориалы и установлены новые памятные знаки.

Как рассказали в местной администрации, в 2015 году было принято решение установить в населенных пунктах Тюменского района памятные знаки труженикам тыла рядом с мемориалами воинам, погибшим в годы войны. К концу 2019 года таких памятных знаков установили 38, еще один установят уже в начале 2020 года. Таким образом, в каждом втором населенном пункте района появилось особое место памяти о великом трудовом подвиге земляков.

Кроме того, в течение всего года все 57 мемориалов в сельских поселениях готовили к юбилею: покрасили или побелили, заменили плитки и таблички, в с. Яр и д. Тураева памятники вообще заменили, поставили новые и благоустроили территорию вокруг них. После зимы их еще раз проинспектируют и проведут все необходимые работы ко Дню Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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