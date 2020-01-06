2020-01-06T16:11:45+03:00
Общество

В Тюмени появится новый книгообменник

Он будет находиться на первом этаже мультицентра
Мария Васильева
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В Тюмени появится новый книгообменникВ Тюмени появится новый книгообменникФото: pixabay.com
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До 20 января в мультицентре «Контора пароходства» проходит выставка «Свобода внутри». Тюменцам предлагают посетить ее бесплатно, для этого нужно сдать книгу. Так в пространстве сформируется книгообменник.

Акция продлится с 4 по 8 января. Книги должны быть в хорошем состоянии. Организаторы отмечают, что можно сдать классику, литературу современных авторов, произведения о креативных индустриях: дизайне, урбанистике, IT-архитектуре, рекламе, копирайтинге, печатном деле, стрит-арте и изобразительном искусстве, а также пособия о науке, психологии, познании мира.

– Книга по-прежнему любима и ценится многими современными людьми. Поэтому мы решили создать книгообменник, который призываем пополнять той литературой, которая стоит внимания каждого, нравится самим и которую не жалко подарить другу и посоветовать родителям, – отметила Юлия Саначина, программный директор «Конторы пароходства».

Сформированный книгообменник будет находиться на первом этаже мультицентра с 9 января. Обнаружить его тюменцам поможет табличка «Здесь вы можете обменять книги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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