6 Янв. 2020 2020-01-06T14:57:29+03:00

В первую неделю 2020 года в Тюменской области произошло 34 пожара. Фото с сайта МЧС по Тюменской области

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Первые пять дней января выдались горячими для пожарных Тюменской области. С начала января произошло 34 пожара, 18 из которых в жилых домах.

Как рассказали в МЧС по Тюменской области, их сотрудники спасли из огня трех тюменцев. Там также отметили, что только за минувшие сутки в регионе произошло 9 возгораний. Крупный пожар произошел глубокой ночью 3 января. Около трех часов ночи в населенном пункте Большой Остров Ишимского района горел дом. Справиться с пламенем удалось только спустя три часа.

Кроме того, спасатели привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. За первые пять дней января таких ДТП было 51, в том числе и аварии со смертельными случаями.

ИСТОЧНИК KP.RU