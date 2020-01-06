2020-01-06T14:16:18+03:00
Звезды

В Тюмени помнят рождественские традиции разных эпох

Как правильно отмечать 7 января?
Мария Васильева
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В Тюмени помнят рождественские традиции разных эпохВ Тюмени помнят рождественские традиции разных эпохФото: pixabay.com
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Светлое Рождество Христово окутано различными традициями. Однако далеко не все из них христианские, а некоторые просто трансформировались в определенную эпоху.

Председатель тюменского епархиального издательско-информационного отдела, протоиерей Григорий Мансуров рассказал, что Рождество – это день рождения Иисуса Христа, и в этот день, как и во все остальные дни в году, христиане должны следовать двум главным заповедям: возлюби Господа твоего и возлюби ближнего своего, как самого себя. Здесь отражена суть праздника и правильного поведения человека. Протоиерей говорит, что в Рождество нужно вспомнить о боге, посетить храм, постоять на службе, для этого придется отложить дела и преодолеть лень. А после службы дома нужно больше общаться с родными людьми, делать добрые дела, проявлять заботу о том, кто вам дорог, вручать подарки. Это праздничный день, а значит лучше отдохнуть и не работать.

Все остальное, что пишут и говорят о поведении и правилах в Рождество, это, по словам Григория Мансурова, второстепенное, традиции, сложившиеся в разные эпохи, в разных странах, поселениях, народностях и языках. Как пример: люди нередко колядуют, при этом ходят по домам и бросают зерно. Но те, кто посещают в храм, зерно бросать никогда не будут, они просто поют церковные песнопения, пишет Мегатюмень.

- Каждый решает для себя сам, как праздновать Рождество: одни колядуют, другие жарят гуся, третьи встречаются с друзьями, с родными. Тюменцы могут сами выработать рождественские семейные традиции. Создайте свое правило, как отмечать этот светлый праздник, передавайте его детям и внукам, пусть хорошие и добрые традиции объединяют вашу большую семью, поколения. Можно обмениваться подарками, съездить погулять в лес или просто собраться всей семьей и пообщаться друг с другом, - говорит отец Григорий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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