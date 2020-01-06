2020-01-06T14:11:43+03:00
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск»

Водитель автобуса совершал разворот и не заметил грузовик
Алена Кульмухаметова
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Два человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск». Фото Госавтоинспекции по Тюменской областиДва человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск». Фото Госавтоинспекции по Тюменской области
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика Isuzu и пассажирского автобуса, следующего рейсом из Таджикистана в Сургут произошло сегодня, 6 января в 10 часов 45 минут. Погибли два гражданина Таджикистана, семь человек пострадали.

В Госавтоинспекции Тюменской области сообщили, что ДТП произошло на 266-м километре федеральной дороги «Тюмень – Ханты-Мансийск».

Фото с сайта МЧС по Тюменской области

Фото с сайта МЧС по Тюменской области

- По предварительным данным, водитель автобуса совершал разворот на дороге, не убедившись в безопасности маневра. В автобусе, следовавшем из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров. Семь из них получили травмы, трое граждан Узбекистана доставлены в местную больницу, - сообщили в ведомстве.

Известно, что автобус оборудован тахографом и ремнями безопасности, заказная перевозка из Таджикистана в Сургут осуществлялась при наличии необходимой лицензии.

Добавим, что дорога из-за ДТП не перекрывалась. Последствия дорожной аварии устраняли 7 сотрудников МЧС и 3 единицы спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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